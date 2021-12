L'émissaire iranien a déploré les sanctions unilatérales de Washington contre la Cour pénale internationale

Selon IRNA mardi soir, Mahdi Hosseini Esfidjavani a ajouté lors de la 20e session de l'Assemblée des États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale à La Haye : « Le gouvernement américain avait l'intention d'imposer des sanctions illégales en violation du droit international pour affaiblir les instances indépendantes. Ce fait est une tactique en vue d’acheter du temps pour le retrait de ses troupes d'Afghanistan et la fuite des auteurs de crimes de guerre en Afghanistan de la justice internationale. »

Le représentant iranien a souligné que les effets destructeurs et néfastes des violations du droit international résultant de sanctions unilatérales sur les crimes internationaux relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale et que la Cour doit être vigilante contre de telles mesures coercitives et prendre les précautions appropriées.

Le diplomate iranien a évoqué la récente décision de la CPI de limiter l'enquête du bureau du procureur aux crimes commis par les talibans et Daesh de Khorasan dans la situation actuelle en Afghanistan et a poursuivi que le bureau du procureur devrait considérer, de manière exhaustive et complète, tous les résultats de l'enquête sur les crimes commis par toutes les parties impliquées, y compris les crimes commis par les forces américaines.

Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale, malgré l'autorisation de la division judiciaire d'ouvrir une enquête sur les crimes commis en Afghanistan par les forces américaines et talibanes, a déclaré qu'en raison du manque de ressources, le bureau du procureur a limité son enquête aux crimes commis. par les talibans et Daesh de Khorasan.

A la fin de son discours, Hosseini a souligné la nécessité et l'importance d'ouvrir une enquête sur la situation en Palestine par le Bureau du Procureur général et a déclaré : « La performance du Bureau du Procureur général par rapport à la situation en Afghanistan et en Palestine est une bonne référence. »

La vingtième session de l'Assemblée des États parties à la Cour pénale internationale a débuté lundi et se poursuivra jusqu'au vendredi 10 décembre.

