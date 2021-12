Toujours en quête de justice, six ans après le massacre de Zaria (Nigeria)

Bien que l'armée nigériane ait affirmé que son personnel a agi dans le cadre des lois d'engagement, la commission d'enquête note cependant que : « L'armée nigériane a exercé une force disproportionnée et excessive au-delà de la raison contre des civils non armés et sans défense. »

La Commission a en outre inculpé de hauts responsables de l'armée pour leur rôle dans ce crime odieux et a recommandé qu'ils soient traduits en justice. Malheureusement, aucun soldat n'a été traduit en justice et le président n'a pas tenu ses promesses d'assurer justice aux victimes et à leurs familles en deuil jusqu'à ce jour.

Dans son témoignage devant la commission d'enquête, le secrétaire du gouvernement de l'État de Kaduna de l'époque a attesté que pas moins de 347 personnes avaient été tuées et enterrées dans des fosses communes. Le Mouvement islamique au Nigeria, d'autre part, a compilé une liste complète de plus de 700 personnes dont le sort n'a pas pu être déterminé depuis l'incident.

Pendant l'attaque, des personnes de tout âge : hommes, femmes, enfants et personnes âgées ; ont été impitoyablement tués au mépris de la loi sur les crimes contre l'humanité. Par exemple, le chef du Mouvement islamique, le Cheikh Zakzaky a été témoin de la façon dont ses trois fils, dont une Humaid de quinze ans, ont été abattus sous ses yeux.

Certaines familles ont été complètement anéanties, par exemple le Dr Bukari Jega, professeur à l'Université d'Abuja, qui a été tué avec sa femme et sa fille unique, Batoul âgée de 6 mois ; et plusieurs autres familles trop nombreuses pour être mentionnées.

De plus, plusieurs personnes ont été brûlées vives et des centaines d'autres abattues à très courte distance au cours de l'attaque, à la suite de quoi certaines d'entre elles sont devenues handicapées et d'autres vivent toujours avec des blessures mortelles très préoccupantes. En effet, la cruauté commise par l'armée nigériane lors du massacre de Zaria est infiniment désagréable.

La libération du chef du Mouvement islamique au Nigeria et de sa femme de captivité après avoir passé près de six ans en détention illégale est louable et représente un pas vers la justice pour les victimes du massacre de Zaria ; on espère donc que, six ans après, le président et le gouvernement de l'État de Kaduna, en tant qu'institutions démocratiques, mettront l'affaire au repos éternel en veillant honorablement à ce que justice soit également rendue aux autres victimes et familles de l'attaque. Il n'est jamais trop tard pour servir la justice.

Nous nous souvenons des victimes de l'horrible massacre de Zaria, qui, selon diverses organisations de défense des droits de l'homme, des militants et des individus bien intentionnés, est : « parmi les violations notables des droits de l'homme depuis le retour à la démocratie au Nigeria ».

Il n'y a pas de démocratie sans justice. Mais six ans plus tard, la souffrance continue des victimes et de leurs familles n'est toujours pas en vue - pire encore, cela se produit dans un pays démocratique.

Par : Najeeb Maigatari

