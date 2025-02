Netanyahu : Trump est le plus grand ami d'Israël et rien n'est plus important que l'Iran

À l'issue de cette rencontre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le secrétaire d'État américain Marco Rubio ont participé à une conférence de presse conjointe, lors de laquelle Netanyahu a déclaré : « Trump est le plus grand ami d'Israël dans l'histoire de la Maison Blanche, et le soutien constant du secrétaire d'État américain envers Israël se poursuivra. »

« Nous avons discuté avec le secrétaire d'État américain de l'Iran, et nous accomplirons notre mission concernant l'Iran », a ajouté Netanyahu.

Netanyahu a affirmé qu'Israël et les États-Unis se tiendraient fermement face à ce qu'il a appelé les « défis iraniens ».

« Nous avons eu des discussions vraiment utiles avec Rubio ; rien n'est plus important que l'Iran », a déclaré le Premier ministre israélien.

Concernant Gaza et le Hamas, Netanyahu a également précisé : « Nous partageons une stratégie commune avec Trump, notamment sur le moment où les portes de l'enfer s'ouvriront (pour le Hamas), si tous les prisonniers israéliens ne sont pas libérés. »