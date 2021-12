L'Iran s'est engagé à ne pas prendre de mesures contre les normes de l'AIEA (le chef du nucléaire iranien)

Mohammad Eslami a fait ces commentaires en marge d'une cérémonie organisée lundi dans le nord de Téhéran pour commémorer les jeunes fabricants et experts iraniens.

« Au sein de l'AEOI, nous nous engageons à ne rien faire contre les règles internationales. Nous nous engageons à développer, influencer et soutenir en permanence les infrastructures et les capacités afin de faire progresser les politiques du pays basées sur la connaissance, en particulier conformément à l'objectif de prospérité économique et d'un économie fondée sur la connaissance."

Il a déclaré que l'Iran utilise les capacités et les capacités de l'énergie et de la technologie nucléaires dans divers domaines pour faire prospérer la vie de la population et l'économie du pays.

Eslami a développé certaines des activités nucléaires en Iran et l'utilisation de l'énergie nucléaire tout en critiquant les images présentées par l'Occident et certains pays de la région des activités nucléaires iraniennes et de l'enrichissement nucléaire à l'intérieur du pays.

Il a ajouté que les activités nucléaires pacifiques du pays se poursuivent dans des domaines tels que la médecine, l'industrie, l'agriculture, l'environnement, l'eau et le sol, etc.

Le chef du nucléaire iranien a également déclaré que le champ de rayonnement est l'un des domaines qui sera bientôt utilisé.

Ailleurs dans ses propos, le chef de l'AEOI iranien a souligné que « ce qui compte pour l'AEOI, c'est de fixer nos objectifs quantitatifs et qualitatifs conformément aux normes de l'AIEA », ajoutant que l'Iran doit pouvoir bénéficier du soutien de l'AIEA en échange du respect des normes.