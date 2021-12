L'accord avec l'Iran est un « développement important » (l’AIEA)

«L'accord avec l'Iran sur le remplacement des caméras de surveillance à l'installation de Karaj est un développement important pour les activités de vérification et de surveillance de l'AIEA en Iran», a déclaré l'Agence internationale de l'énergie atomique dans un communiqué, ajoutant que les nouvelles caméras seraient installées «dans les prochains jours».

L'Iran a pris une mesure « volontaire » pour aider à résoudre un malentendu avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

En septembre dernier, l'Iran avait refusé à l'agence nucléaire des Nations Unies l'accès à un certain nombre de caméras endommagées lors d'une opération terroriste visant le complexe TESA Karaj, un atelier de fabrication de composants de centrifugeuses dans le centre-nord de l'Iran.

Le refus de la République islamique était fondé sur le fait que le pays devait mener à bien certaines enquêtes de sécurité juridique sur l'incident.

Mercredi, cependant, l'agence iranienne Nournews a rapporté qu'agissant de sa propre initiative, le pays avait commencé à autoriser les experts de l'AIEA à changer les appareils endommagés puisque le pays avait achevé la « partie principale » des enquêtes nécessaires.

L'initiative iranienne a également été motivée par la condamnation par l'AIEA de telles opérations de sabotage, a rapporté l'agence, qui est affiliée au Conseil suprême de sécurité nationale (SNSC) du pays.

L'AIEA a également accepté de laisser l'Iran examiner techniquement les nouvelles caméras avant qu'elles ne soient censées être installées.

Nournews, quant à lui, a déclaré que l'initiative de l'Iran ne bafouait pas une loi parlementaire qui interdit à l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran (OIEA) de laisser l'AIEA examiner les images enregistrées par les appareils.

Mercredi également, le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian a réfléchi à l'initiative de l'Iran, affirmant que le pays et l'AIEA étaient parvenus à un « bon accord qui peut éliminer certaines préoccupations présumées concernant le programme d'énergie nucléaire pacifique de l'Iran et ouvrir la porte à une coopération plus poussée avec l'agence.

Il a cependant critiqué l'agence pour avoir cherché à recourir à la question technique pour «affecter les négociations de Vienne» à certaines occasions.

Pendant ce temps, l'AIEA a également confirmé le rapport.

«L'accord avec l'Iran sur le remplacement des caméras de surveillance à l'installation de Karaj est un développement important pour les activités de vérification et de surveillance de l'AIEA en Iran», a déclaré l'Agence internationale de l'énergie atomique dans un communiqué, ajoutant que les nouvelles caméras seraient installées «dans les prochains jours».

L'Iran et le groupe de pays P4+1 qui comprend le Royaume-Uni, la France, la Russie et la Chine ainsi que l'Allemagne, ont tenu plusieurs séries de pourparlers dans la capitale autrichienne. Les pourparlers visent à examiner la possibilité de lever les sanctions que les États-Unis ont rendues contre Téhéran en 2018 après avoir quitté un accord nucléaire historique entre l'Iran et les pays susmentionnés.