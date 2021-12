Les caméras de l'AIEA seront installées après des inspections techniques, sécuritaires et judiciaires minutieuses (OIEA)

Téhéran - IRNA - Le vice-ministre iranien des A.E. pour les affaires internationales, juridiques et parlementaires et porte-parole de l'Organisation nationale de l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi, a déclaré : « Après des enquêtes techniques, sécuritaires et judiciaires détaillées, les caméras de l'Agence internationale de l'énergie atomique pourront être à nouveau installées dans le complexe de Tesa à Karaj. »

Selon l'IRNA, le jeudi 16 décembre, Behrouz Kamalvandi, a tenu ces déclarations en réponse à des informations contradictoires et à certains articles publiés dans des médias, et afin d'éclairer l'opinion publique. Il a ainsi expliqué les conditions d'installation des caméras de surveillance de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et se penche à cette occasion sur les récents échanges des deux parties. L'Iran a accepté la réinstallation des caméras de l'agence en guise de « geste de bonne volonté ». L'OIEA a accepté que l'AIEA remplace les caméras endommagées sur le site nucléaire de Tesa, à Karaj (à l'ouest de Téhéran). Elles avaient été endommagées lors d'une opération de sabotage (imputée à Israël ) en juin et le refus des autorités iraniennes de les remplacer.