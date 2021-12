L’histoire de Leyli et Majnûn est désormais disponible en version française !

Leili Anvar, spécialiste de littérature persane, a traduit l’histoire de Leyli et Majnûn de Jâmi (1414-1492), aux éditions Diane de Selliers.

Célèbre dans tout le monde arabo-musulman, l’histoire de Leyli et Majnûn est bien plus que le récit d’un amour impossible.

C’est une véritable initiation spirituelle, indique, dans un entretien au « Monde », Leili Anvar, spécialiste de littérature persane, qui vient de traduire cette œuvre mythique aux éditions Diane de Selliers.

Certains livres élèvent l’âme. Le Leyli et Majnûn publié par les éditions Diane de Selliers est de ceux-là. Classique de la littérature arabo-persane, l’histoire de cet amour impossible a donné lieu à de multiples versions. C’est celle de Jâmi (1414-1492), éminent poète de langue persane, que nous propose Leili Anvar. Maîtresse de conférences à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), elle dévoile les arcanes de cette histoire d’amour qui est en même temps une initiation spirituelle. Car l’amoureux fou de Leyli, interdit de s’unir à sa bien-aimée, finit par voir dans sa beauté la manifestation de la splendeur divine. C’est ainsi que « l’Amour devient mouvement de dépossession de soi et permet à l’âme de s’arracher au monde pour accéder à la contemplation de l’Un », explique la traductrice de l’œuvre de Jâmi.