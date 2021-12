Réfugiés afghans : le HCR remercie le gouverneur de Téhéran pour ses services

Selon un rapport de l’IRNA publié samedi 18 décembre, citant le bureau du gouverneur de Téhéran, l'Office de l'Union européenne pour les affaires humanitaires, composée du nouveau chef du bureau du représentant de l'Union européenne pour les affaires humanitaires au Pakistan, responsable adjoint de la planification, ainsi que du directeur général de l'Agence norvégienne pour les réfugiés, ont visité l'école Shahid Sattar Khan à Varamin en banlieue de Téhéran pour vérifier la situation scolaire des élèves réfugiés.

La dite délégation, accompagnée de représentants de « Relief International », a visité les domiciles de deux ressortissants afghans dans la ville de Varamin pour examiner les affaires éducatives des élèves réfugiés et évaluer les besoins des familles, ainsi que dans les écoles de la ville de Robat Karim. Elle a également examiné de près le processus de la fourniture et de l'allocation des fonds nécessaires et les progrès scolaires des étudiants réfugiés.

Le Représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Iran dans une lettre au gouverneur de Téhéran a salué la situation favorable des réfugiés. Il a rendu hommage à Mohsen Mansouri pour son accueil et les services rendus aux réfugiés.