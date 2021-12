L'Iran et le Koweït organisent des comités conjoints

Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian et son homologue koweïtien Ahmed Nasser al-Mohammed Al-Sabah ont tenu une réunion en marge d'une session d'urgence de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) à Islamabad dimanche.

Soulignant la nécessité d'élargir les relations entre l'Iran et le Koweït, de lever les obstacles consulaires et de faciliter les déplacements entre les deux pays, Amirabdollahian a exprimé la disposition de Téhéran à tenir les réunions de la Commission mixte ainsi que les comités consulaire et frontalier avec le Koweït.

Les relations entre l'Iran et le Koweït sont basées sur la fraternité et le bon voisinage, a ajouté le plus haut diplomate iranien.

Pour sa part, Al-Sabah a transmis les salutations de l'émir koweïtien au chef de la révolution islamique, l'ayatollah Seyed Ali Khamenei et au président iranien Ebrahim Raisi.

Il a déclaré que les commissions mixtes sur les affaires consulaires et frontalières se tiendront bientôt.

Les deux ministres des Affaires étrangères ont également évoqué les derniers développements régionaux, et le diplomate koweïtien a invité son homologue iranien à effectuer une visite dans le pays arabe.

Les ministres des Affaires étrangères des membres de l'OCI se sont réunis au Pakistan pour une réunion d'urgence portant sur la crise en Afghanistan.