Le destroyer Alvand sera envoyé pour la 1ère mission océanique long-courrier

S'adressant aux journalistes dimanche en marge d'une cérémonie visant à ajouter quatre navires et équipements maritimes nouvellement annoncés aux flottes de l'armée de terre, le contre-amiral Shahram Irani, le commandant de l'armée de terre iranienne a déclaré l'ajout de sous-marins « al-Sabehat-15 » , Alvand Destroyer, deux hélicoptères SH3D-316, le Fokker F27 Friendship et l'aéroglisseur BH7 augmenteront la puissance de combat de la marine de l'armée iranienne.

Il a également déclaré que le destroyer « Alvand » sera bientôt envoyé à sa première mission océanique long-courrier qui est une mission combinée.

Le destroyer participera à un exercice militaire combiné et reviendra dans le pays à une date prévue avec une puissance, une capacité et une puissance maximales, a-t-il ajouté.

Ailleurs dans ses remarques, le contre-amiral Irani a souligné le plan de construction du destroyer "Talaeiyeh" et a déclaré que le plan de fabrication du destroyer "Talaeiyeh" a connu des progrès physiques appropriés et a été mis à quai sur un quai appartenant à la marine de l'armée iranienne à Bandar Abbas, province d'Hormozgan.

"Nous essayons de faire intégrer ce destroyer au corps opérationnel de la Marine l'année prochaine en 1401 (à partir du 21 mars 2022) et une mission opérationnelle a été définie pour lui", a-t-il souligné.

Il a poursuivi en disant que la construction de destroyers de classe "Jamaran" progresse simultanément avec le destroyer Talaeiyeh et que la différence entre la classe Talaeiyeh et le destroyer Jamaran est que le hangar pour hélicoptères a été ajouté au destroyer Talaeiyeh et qu'il peut avoir plus d'hélicoptères sur les ponts.

Dans la construction des destroyers susmentionnés, on essaie de tirer parti de la grande capacité et des capacités des entreprises basées sur la connaissance, selon l'amiral Irani.

Le commandant de la marine a ajouté que le sous-marin de classe "Fateh" est également en construction et que son premier prototype est entré dans le corps opérationnel de la marine de l'armée iranienne et a terminé sa première mission opérationnelle lors de l'exercice militaire 1400 Zolfagher.

D'autres sous-marins seront progressivement construits et ajoutés à la flotte de la Marine, a-t-il ajouté.

La marine de la République islamique d'Iran a pris livraison d'un certain nombre d'avions militaires révisés, de véhicules de livraison de nageurs et d'un destroyer qui ont été modernisés par les spécialistes du pays, selon le commandant.