Golan syrien : l'Iran exhorte le CS à contraindre le régime israélien à mettre fin à son occupation

New York (IRNA) - L'ambassadrice iranienne auprès des Nations Unies, Zahra Ershadi, a déclaré lundi que la République islamique d'Iran continuera à soutenir le peuple et le gouvernement syriens pour restaurer l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie, ajoutant que le Conseil de sécurité devrait forcer le régime israélien à mettre fin à l’occupation du plateau du Golan en Syrie et arrêter immédiatement son agression contre le pays.

Selon l’IRNA, Zahra Ershadi, ambassadrice et représentante adjointe d’Iran aux Nations Unies, a déclaré lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la Syrie, tenue le lundi 20 décembre, heure locale : « Le peuple syrien souffre du conflit depuis plus d'une décennie. Il faut redoubler d'efforts pour trouver une solution politique à ce conflit tragique afin d'empêcher la poursuite de leurs problèmes et les dangers que ce conflit représente pour la paix et la sécurité régionales. » La diplomate de haut rang de la République islamique d'Iran (RII) auprès des Nations Unies a ajouté : « Le processus d'Astana se poursuivra pour la paix inter-syrienne, et une réunion d'experts de haut niveau des pays garantissant le processus d'Astana (Iran, Russie, Turquie) se tiendra à cet effet les 21 et 22 décembre à Nursultan, capitale kazakh. » Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench