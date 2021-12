Une déclaration conjointe irano-irakienne sur l'assassinat du martyr Soleimani et de ses compagnons

Kazem Gharibabadi, l'adjoint du chef du pouvoir judiciaire pour les affaires internationales et secrétaire du Haut Conseil des droits de l'homme du pays, a déclaré jeudi que la déclaration avait été publiée lors de la deuxième session d'un comité conjoint Iran-Irak enquêtant sur le meurtre du lieutenant-général Qassem Soleimani et Mahdi al Muhandis.

Le général Soleimani, commandant de la Force Quds du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran (CGRI), et son compagnon de tranchée irakien Abu Mahdi al-Muhandis, chef adjoint des unités de mobilisation populaire (PMU) irakiennes, ont été assassinés avec leurs compagnons lors d'une frappe de drones américains autorisée par le président américain de l'époque, Donald Trump, près de l'aéroport international de Bagdad, le 3 janvier 2020.

Les deux commandants étaient admirés par les pays musulmans pour avoir éliminé le groupe terroriste Daesh Takfiri parrainé par les États-Unis dans la région, en particulier en Irak et en Syrie.

Dans la déclaration, a déclaré Gharibabadi, l'Iran et l'Irak ont souligné que les assassinats étaient une «violation des règles du droit international, y compris les conventions internationales pertinentes sur la lutte contre le terrorisme».

« En outre, les deux pays ont réaffirmé leur détermination sérieuse et ferme à identifier, poursuivre et punir tous ceux qui sont impliqués dans la décision, la planification et la mise en œuvre de cet acte criminel », a-t-il souligné.

Il a noté que les deux pays ont échangé des documents et des rapports sur l'affaire.

« Des documents et des informations liés au rôle et à l'ingérence des accusés américains ont été présentés par la délégation iranienne à la partie irakienne, et il a été décidé que des enquêtes complémentaires seraient menées par les autorités judiciaires des deux pays à cet égard », a déclaré le haut responsable iranien des droits de l'homme.

Il a ajouté que l'Iran et l'Irak ont également convenu de poursuivre l'échange de documents et d'informations dans le cadre du processus d'enquête.

« Dans la déclaration conjointe, les deux parties ont également souligné qu'elles utiliseraient les capacités juridiques et judiciaires aux niveaux national et international pour rendre justice et empêcher la survenance de tels actes criminels », a souligné Gharibabadi.

Ils ont également convenu de poursuivre la coopération bilatérale pour recueillir des informations sur tous les accusés et les moyens de les obliger à rendre des comptes.

Le troisième tour de la commission mixte se tiendra à Bagdad dans les 45 prochains jours.