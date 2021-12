Amir Abdollahian confirme le soutien de l'Iran aux voies démocratiques en Irak

Amir Abdollahian et son homologue irakien Fouad Hussein et sa délégation qui l'accompagne à Téhéran ont discuté jeudi de diverses questions d'intérêt commun aux niveaux bilatéral, régional et international. Amir Abdollahian a félicité le succès des élections parlementaires irakiennes, soulignant le soutien de la République islamique d'Iran aux voies démocratiques en Irak.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a indiqué la détermination de Téhéran à développer de manière globale les relations avec l'Irak aux niveaux du gouvernement, du secteur privé et du peuple, déclarant que l'Iran était prêt à annuler les visas d'entrée généraux pour les citoyens des deux pays.

Amir Abdollahian a exprimé son espoir que lors de la visite du ministre iranien des Routes et de la Reconstruction urbaine en Irak la semaine prochaine, un accord final sur les préparatifs de la mise en œuvre du projet de chemin de fer Shalamcheh-Basra sera conclu, ajoutant : Une grande partie des énergies commerciales et économiques des deux parties n'a pas été investie, mais les relations peuvent être considérablement améliorées en peu de temps grâce à la mise en œuvre de projets préalablement convenus, ainsi qu'à une plus grande interdépendance des économies des deux pays.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a évoqué le deuxième anniversaire du martyre du commandant Soleimani et d'Abu Mahdi Al-Muhandis, et a ajouté : À la lumière de la formation de la Commission Judiciaire Mixte, nous espérons assister à un suivi et à une punition plus sévères des auteurs de ce crime terroriste et les traduire en justice.

Amir Abdollahian s'est félicité de la décision du parlement, du gouvernement et du peuple irakiens d'expulser l'armée américaine, considérant que l'armée, le gouvernement et le peuple irakiens ont atteint un niveau de capacités, et de maturité leur permettant de pleinement préserver leur souveraineté et leur sécurité.