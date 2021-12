IFFHS : le XI asiatique de l’année 2021 avec quatre Iraniens

L’équipe asiatique de l’année 2021 de l’International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) est connue. Quatre Iraniens figurent dans le XI type de cette organisation d’études historiques et statistiques sur le football, créée en 1984. Il s’agit de Hossein KANAANIZADEGAN, Sardar AZMOUN, Majid HOSSEINI et Mehdi TAREMI.

ÉQUIPE MASCULINE DE L'ANNÉE IFFHS AFC 2021

(4-3-3)

Mathew RYAN (Australie / Arsenal FC / Real Sociedad)

Takehiro TOMIYASU (Japon / Bologna FC / Arsenal FC)

Hossein KANAANIZADEGAN (Iran / Persépolis / Al Ahli SC)

Abdel Karim HASSAN (Qatar / Al Sadd)

Yasser AL SHARANI (Arabie saoudite / Al Hilal FC)

Takefusa KUBO (Japon / Real Madrid CF / Getafe CF)

Yuya OSAKO (Japon / Vissel Kobe)

WU Li (Chine / Espanol Barcelone)

Ali MAKBHOUT (EAU / Club Al Jazira)

Sardar AZMOUN (Iran / Zénith)

SON Heung Min (Corée du Sud / Tottenham)

SUBSTITUTS

Mohammed AL OWAIS (Arabie saoudite / Al Ahli FC)

Hiroki SAKAI (Japon / Urawa RD)

Majid HOSSEINI (Iran / Kayserispor)

Gaku SHIBASAKI (Japon / CD Leganes)

Akram AFIF (Qatar / Al Sadd SC)

Mehdi TAREMI (Iran / Porto FC)

HWANG Hee-Chan (Corée du Sud / Wolves Wanderers)

ENTRAÎNEUR - Leonardo JARDIM (entraîneur Al Hilal FC)

