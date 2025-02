Forum économique de la mer Caspienne : renforcement de la coopération régionale

Sous l'égide de Mohammad Reza Aref, vice-président iranien, le Forum regroupe des responsables de Russie, Turkménistan, Kazakhstan, Azerbaïdjan et Tadjikistan. Il offre une plateforme pour la coopération entre les secteurs public et privé, notamment dans les domaines du commerce, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

Le Forum, structuré autour de sept panels spécialisés, aborde des sujets comme les échanges commerciaux, la coopération bancaire, le transport, et les partenariats environnementaux et scientifiques. L'objectif est de développer des projets d’investissement communs, profitant des vastes ressources naturelles de la région.

En somme, le Forum économique de la mer Caspienne, créé lors du cinquième sommet des chefs d'État, vise à renforcer la coopération régionale, en particulier dans les secteurs du transport, de l'énergie et du commerce.