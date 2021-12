Les Iraniens sont une famille partout dans le monde (Ministre iranien du Patrimoine Culturel)

Selon l’IRNA, Seyyed Ezatullah Zarghami , ministre iranien du Patrimoine culturel, du Tourisme et de l’Artisanat, a ajouté lors d'une vidéoconférence à l’occasion de la cérémonie de commémoration de feu professeur Ali Akbar Parvaresh, tenue ce jeudi soir 30 décembre à Ispahan : « Quiconque a des liens avec le l’Ordre de la RII, la Révolution et l'Iran et aime ce pays est membre de cette grande famille. »

Soulignant que l'Iran est une grande société et appartient à toutes les personnes à l'intérieur et à l'extérieur du pays, il a ajouté : « Au nom de nos valeurs et de nos visions révolutionnaires nous devons aujourd’hui accroître autant que possible l'unité et la solidarité entre les membres de la société par notre comportement. »

Le ministre du Patrimoine culturel, du Tourisme et de l'Artisanat a précisé que dresser des frontières qui sapent les relations entre soi et les autres est contraire à l'opinion de l'Islam et du Guide suprême de la Révolution, l’honorable ayatollah Khamenei.

M.Zarghami a déclaré que la société iranienne est une grande société qui a été négligée : « D'une certaine manière, les Iraniens à l'étranger ont été traités par une approché idéologique. »

Selon lui, quiconque peut vivre hors d'Iran pour quelque raison que ce soit. « Nous ne devrions pas faire de démarcation entre les Iraniens. »

« Aujourd'hui, nous assistons à de nombreux problèmes dans le pays, mais nous devons maintenir notre unité et notre solidarité afin de vaincre les ennemis jurés », a déclaré Seyyed Ezatullah Zarghami , ministre iranien du Patrimoine culturel, du Tourisme et de l’Artisanat.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench