Le ministère iranien des Affaires étrangères engage une action en justice contre les assassins du général Soleimani

Le ministère iranien des Affaires étrangères a publié vendredi une déclaration à l'occasion du deuxième anniversaire du martyre du lieutenant-général Qassem Soleimani.

En janvier 2020, une frappe de drones américains près de l'aéroport international de Bagdad a assassiné le général Soleimani, ancien commandant de la Force Quds du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. L'attaque – qui a également tué Abu Mahdi al-Muhandis, le numéro deux du groupe antiterroriste des Unités de mobilisation populaire (PMU) irakiennes, ainsi que plusieurs autres – est survenue alors que le général Soleimani était en visite officielle dans la capitale irakienne.

Ce qui suit est le texte de la déclaration du ministère iranien des Affaires étrangères : « À la veille du deuxième anniversaire du martyre du vaillant général de l'Islam, le général de corps d'armée Qassem Soleimani, le ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran commémore cet immortel martyr qui a passé sa vie bénie au service sincère de l'Iran, l'Islam et la paix et la sécurité».

Le général martyr Soleimani a invariablement joué un rôle conforme aux politiques de principe de la République islamique d'Iran pour aider à établir la paix et la stabilité aux niveaux régional et international, et adopté diverses mesures et consacré beaucoup d'efforts à la lutte contre le terrorisme international et le nombre croissant de groupes terroristes dans la région.

Pour cette raison, il a été à juste titre et fièrement intitulé Héros de la lutte contre le terrorisme et Général de la paix. Malgré ce rôle et cette position, le gouvernement américain, en appliquant des doubles standards et de fausses allégations comme celui de la lutte contre le terrorisme, dans un acte criminel qui viole les règles et principes du droit international, planifié et perpétré une attaque terroriste contre le général martyr Soleimani en tant que l'un des plus hauts responsables de la République islamique d'Iran sur le territoire de l'Irak en tant que pays hôte.

La décision prise alors par les responsables américains d'assassiner publiquement le héros international de la lutte contre le terrorisme est en soi un message de soutien aux groupes terroristes qui exposent explicitement les mensonges des prétendants à la lutte contre le terrorisme.

Le martyre du général Soleimani, Abu Mahdi al-Mohandes et de leurs grands compagnons, non seulement n'a pas diminué la capacité de l'Axe de la Résistance, mais d'une part a imprégné l'environnement intérieur de l'Iran de cohésion et d'unité nationales, et d'autre part main a encore mis en évidence la stratégie et le discours de la Résistance.

En réponse à cet assassinat, l'action rapide et efficace des Forces armées de la République islamique d'Iran en giflant au visage les troupes américaines stationnées sur la base d'Ain al-Assad en Irak, ainsi que les effets spirituels du sang des Iraniens et martyrs irakiens, a bouleversé les équations et fait échouer la stratégie régionale américaine. La fuite des États-Unis d'Afghanistan, le début du processus de retrait d'Irak et le changement de stratégie de la présence militaire américaine dans la région géostratégique du golfe Persique illustrent une petite partie de ces impacts et conséquences.

Sans aucun doute, l'acte criminel des États-Unis en martyrisant le général Soleimani est une manifestation claire d'une «attaque terroriste» qui a été orchestrée et menée de manière organisée par le gouvernement américain de l'époque dont la Maison Blanche est désormais responsable.

Selon les normes internationales et juridiques, le gouvernement américain porte la «responsabilité internationale définitive» de ce crime. Dans ce contexte, tous les agents, instigateurs, contributeurs et auteurs de ce crime terroriste sont responsables.

Par conséquent, en coopération avec d'autres organismes et le pouvoir judiciaire de la République islamique d'Iran, le ministère des Affaires étrangères a adopté dès le début un certain nombre de mesures fondées sur le principe juridique de « lutte contre l'impunité des criminels » pour tenir ces personnes et entités responsables devant les tribunaux et continuera sur cette voie jusqu'à ce que le résultat final soit atteint .

Le ministère des Affaires étrangères a pris de nombreuses mesures dans le but de suivre la question à tous les niveaux nationaux, bilatéraux, régionaux et internationaux, dont les rapports ont été présentés à la grande Nation iranienne à divers moments dans la mesure du possible.

Cette poursuite de cette voie se poursuivra vigoureusement et globalement.

Ces mesures ont été prises dans les dimensions politique, juridique, internationale et de diplomatie publique. À cet égard, sur la scène étrangère et internationale, des efforts particuliers ont été déployés pour empêcher la déformation de la vérité par les États-Unis et leur manipulation de la situation.

La condamnation morale, politique et juridique exprimée à l'encontre du gouvernement américain au niveau international pour avoir commis ce crime a été l'un des résultats de ces efforts.

Dans le suivi de cette question, il est nécessaire de souligner la poursuite des efforts du Comité judiciaire conjoint entre la République islamique d'Iran et la République d'Irak.

La République islamique d'Iran a toujours pris des mesures efficaces et actives pour instaurer la paix et la stabilité dans la région.

Maintenant, selon les approches du 13e gouvernement, qui tend la main aux voisins de la République islamique d'Iran pour un engagement et une coopération étendus et stables, les bases du développement et du renforcement des relations entre les pays de la région sont posées plus fermement qu'auparavant.

Le gouvernement et le peuple iraniens se considèrent du côté des gouvernements et des nations de la région et n'ont pas et n'épargneront aucune assistance pour maintenir l'intégrité territoriale et établir une stabilité et une sécurité durables, et le développement et la prospérité des pays de la région et du monde islamique.

En fin de compte, avec tous les Iraniens de la patrie et du monde entier, nous rendons hommage à l'esprit noble du général de la paix et de la sécurité, Haj Qassem Soleimani.