Khatibzadeh : L'Iran attend un changement pratique dans la conduite des Européens et les Américains

Interrogé sur les pourparlers de Vienne, Saeid Khatibzadeh a déclaré : « En dehors de l'optimisme et du pessimisme, il est trop tôt pour prédire l'issue des pourparlers. La délégation iranienne est à Vienne sans tarder pour lever les sanctions, et nos lignes sont assez claires, et si nos demandes dans le domaine de la levée des sanctions sont mises en œuvre, alors une décision pourra être prise. »

Concernant le retour de l'exemption de sanctions pour le programme nucléaire iranien, ce haut diplomate iranien a déclaré : « Ce sont les exemptions que l'administration Trump avait annulées dans la poursuite des mesures anti-sanctions. Celles-ci sont liées aux engagements nucléaires, et ce qui a été fait aujourd'hui n'est qu'une toute petite partie de la volonté américaine. »

Evoquant les nouvelles décisions de Washington à l’égard de l’avenir des négociations avec Téhéran, le porte-parole de la diplomatie iranienne a ajouté : « Les États-Unis ont décidé d'agir dans le domaine qu'ils veulent. Ce ne sont pas des domaines qui méritent qu'on s'y attarde sérieusement. Nous espérons que lorsque la délégation américaine reviendra à Vienne, elle reviendra avec un ordre du jour clair et prendra les décisions nécessaires. »

« Nous nous concentrons sérieusement sur les avantages économiques que l'Iran doit en profiter dans le cadre du JCPOA, pour lesquels aucune mesure n'a été prise par le gouvernement américain. », a noté le directeur du bureau de la Diplomatie publique et des Médias du Ministre iranien des Affaires étrangères.