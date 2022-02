L'Iran et la Finlande soulignent que les négociations de Vienne doivent aboutir à un accord

Le chef de la diplomatie iranienne a fait ces remarques lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue finlandais, Pekka Haavisto, à Téhéran lundi, après que les deux ministres des Affaires étrangères ont discuté des relations bilatérales ainsi que des questions majeures d'intérêt mutuel lors d'une réunion plus tôt dans la même journée.

Interrogé sur les derniers développements concernant les négociations à Vienne, Amir-Abdollahian a déclaré : «Selon les derniers textes des pourparlers de Vienne, certaines parties de nos demandes concernant la levée des sanctions n'ont pas encore été traitées».

Dans les prochains jours, a-t-il ajouté, le négociateur en chef de l'Iran pour les pourparlers de Vienne, Ali Bagheri Kani, et les experts de haut niveau de l'équipe de négociation se concentreront sur le document qui doit être convenu et diverses parties démontreront leur engagement envers l'événement historique de 2015, officiellement connu sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA).

Le chef de la diplomatie iranienne a exprimé l'espoir que les parties aux négociations se rapprocheraient d'un accord final à ce stade, soulignant : « La question de savoir si nous pouvons faire en sorte que les négociations [atteignent] un bon accord dans les prochains jours dépend de l'initiative et du comportement des trois les pays européens (Grande-Bretagne, France et Allemagne) et les États-Unis.»

« La question de savoir si les États-Unis et les trois membres européens du JCPOA essaient vraiment de conclure un accord avec bonne volonté et sérieux est une question dont la réponse doit être recherchée de l'autre côté. Nous poursuivrons nos efforts avec optimisme, bonne volonté et sérieux pour parvenir à un bon accord, voire immédiat », a souligné Amir-Abdollahian.

Il a noté que l'administration iranienne actuelle se concentre sur une «politique équilibrée» et que la nouvelle approche du pays est basée sur la promotion des liens avec des pays de toutes les régions du monde, y compris l'Europe. De l'avis de l'Iran, l'Europe jouit d'un potentiel très important pour la promotion des relations, a déclaré Amir-Abdollahian, ajoutant : «Pour nous, l'Europe n'est pas seulement la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. Alors que nous nous félicitons de l'expansion des relations avec ces trois pays, nous prêtons également attention à [l'expansion des liens avec] d'autres États européens également. »

De son côté et interrogé sur l'inaction des pays européens face au retrait américain du JCPOA, le ministre finlandais des Affaires étrangères a exprimé sa déception face aux développements entourant l'accord international.

Haavisto a ajouté que les États européens ont toujours soutenu le JCPOA et, ce faisant, ils avaient fondé leur espoir sur l'initiative connue sous le nom d'Instrument de soutien aux échanges commerciaux (INSTEX).

Il a déclaré que les pays européens étaient conscients de la bonne coopération de l'Iran avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et qu'ils renforceraient leur coopération avec Téhéran après la conclusion d'un accord final à Vienne.

L'ancien président américain Donald Trump a unilatéralement quitté le JCPOA en mai 2018 et a réimposé les sanctions anti-iraniennes que l'accord avait levées. Il a également imposé des sanctions supplémentaires à l'Iran sous d'autres prétextes non liés à l'affaire nucléaire dans le cadre de sa campagne de "pression maximale".

En mai 2019, après une année de patience stratégique, l'Iran a décidé de lever certaines des restrictions sur son programme d'énergie nucléaire, recourant à ses droits légaux en vertu du JCPOA, qui accorde à une partie le droit de suspendre ses engagements contractuels en cas de une inexécution par l'autre partie.

L'administration américaine du président Joe Biden se dit prête à compenser l'erreur de Trump et à rejoindre l'accord, mais elle a conservé les sanctions comme levier.

Des envoyés de l'Iran et du groupe de pays P4 + 1 - Grande-Bretagne, France, Russie et Chine plus l'Allemagne - mènent des négociations dans la capitale autrichienne depuis 10 mois dans le but de ressusciter le JCPOA.

Le huitième cycle des pourparlers a été suspendu alors que les diplomates retournaient dans leurs capitales pour des consultations. Les pourparlers reprendront mardi.