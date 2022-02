Les ministres iranien et chinois des Affaires étrangères s’échangent sur le JCPOA

Selon l’IRNA, mardi matin, le ministre iranien des Affaires étrangères Amir Abdollahian et le membre du Conseil d'Etat chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi ont échangé leurs points de vue sur les relations bilatérales, les pourparlers nucléaires de Vienne et les évolutions internationales.

Tout en appréciant la participation de l'Iran aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin, le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré que le monde assisterait à un événement incroyable et sûr et nous espérons que les athlètes iraniens obtiendront également de bons résultats dans ces jeux internationaux.

Le Dr. Amir Abdullahian, tout en remerciant et appréciant la position de soutien du gouvernement chinois dans les pourparlers de Vienne sur la levée des sanctions, tout en expliquant la politique de l'Iran, a souligné la nécessité d’une approche réaliste de la part de l'Occident.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que la partie occidentale doit prendre une décision sérieuse et efficace dans le domaine de la levée des sanctions et montrer une distance significative par rapport aux politiques ratées de l'administration américaine précédente en levant toutes les sanctions contraires au JCPOA et en prenant des mesures sérieuses sur le terrain.

Le ministre chinois des Affaires étrangères a souligné que le retrait unilatéral des États-Unis a causé des dommages et une violation des droits légitimes de l'Iran : « La coopération et les consultations Téhéran-Pékin lors des pourparlers de Vienne et la présentation d'exigences raisonnables et de propositions de réforme par la partie iranienne sont soutenues par la Chine. »

Se référant à la tenue réussie de la deuxième réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de l'Afghanistan à Téhéran, Wang Yi a annoncé la tenue de la troisième réunion à Pékin à la fin du mois prochain et a invité le ministre iranien des Affaires étrangères à assister à ladite réunion.

Lors de cet échange téléphonique, les deux parties ont souligné la nécessité de poursuivre les consultations sur les questions d'intérêt commun.