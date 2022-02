Au moins cinq enfants ont été tués dans une frappe aérienne américaine contre le chef de Daech

Selon l'IRNA vendredi matin, les médias américains ont rapporté; selon des témoignages oculaires et une vidéo, au moins cinq enfants ont été tués lors d'une attaque la semaine dernière d'un raid des forces spéciales américaines contre la résidence du chef du groupe terroriste Daech.

Le Pentagone avait précédemment affirmé que deux ou trois enfants avaient été tués lors d'opérations de commandos américains.

Des peuples locaux ont annoncé; dans la résidence d'Abu Ebrahim al-Qurashi, un grand nombre d'enfants jouaient toujours au troisième étage ou dans la cour, mais cela n'a pas arrêté l'opération nocturne des forces spéciales américaines.

Les responsables américains prétendent avoir lancé une opération nocturne pour réduire les pertes civiles au lieu de lancer une frappe aérienne sur le bâtiment.

Les Américains ont également affirmé avoir expulsé un certain nombre d'enfants du bâtiment.

Un jour après l'opération, l'administration Biden a blâmé Qurashi pour la mort d'enfants dans cette opération, affirmant que c'était lui qui a eu causé cet événement et cette grande explosion.

Le Pentagone prétend qu'au moins 11 enfants y étaient présents au moment de l'attaque et huit d'entre eux ont été secourus et au moins deux enfants pourraient avoir été tués dans l'explosion. Ils ont estimé qu'un enfant au deuxième étage était mort dans l'explosion.

Les médias américains ont rapporté le 5 février que le chef du groupe terroriste Daech, Abu Ebrahim Al-Hashimi Al-Qurashi, qui avait dirigé le groupe terroriste Daech après la mort d'Abu Bakr al-Baghdadi le 31 octobre 2019, avait été tué dans une opération des forces américaines.