Iran: record de la production de pétrole malgré les sanctions économiques

Selon l’IRNA, L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a publié le rapport de production de pétrole de ses membres pour le premier mois de 2022.

Selon le rapport, la production de pétrole de l'OPEP a augmenté de 64 000 barils par jour en janvier.

L'augmentation de la production de pétrole de l'OPEP est due à la décision des membres de cette organisation ainsi que des producteurs non-OPEP d'augmenter leur production à 400 000 barils par jour.

Avec une augmentation de 64 000 barils, la production des membres de l'OPEP était proche de 28 millions de barils par jour.

Ainsi, 13 membres de cette organisation ont produit 27 millions et 981 mille barils de pétrole brut, soit 64 mille barils de plus que 27 millions et 918 mille barils en décembre.

L'Iran a produit 2 millions 503 000 barils de pétrole brut en janvier, soit 21 000 barils de plus qu'en décembre.

Ce volume de production est sans précédent au cours des trois dernières années après la pleine mise en œuvre du retour des sanctions économiques contre l'Iran et le retrait unilatéral des États-Unis de Plan d’action global commun (PAGC).

La Compagnie pétrolière nationale iranienne (NIOC) rétablira bientôt sa capacité de production de brut aux niveaux observés avant que l'Iran ne soit soumis aux sanctions américaines en 2018, a déclaré le PDG de la NIOC,