Des diplomates européens demandent à quitter l'Ukraine

« Nous ne procédons pas à une évacuation. Pour l'instant, le personnel non essentiel a la possibilité de télé-travailler depuis l'extérieur du pays », a expliqué Peter Stano, porte-parole principal pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'UE.

Une invasion militaire russe de l’Ukraine, marquée par une campagne massive de raids aériens et une «attaque rapide» sur Kiev, est une «possibilité très réelle» ces prochains jours, a prétendu vendredi la Maison Blanche. Elle a exhorté les Américains à quitter le pays «d’ici 24 à 48 heures».

«Nous continuons à voir des signes d’escalade russe, y compris l’arrivée de nouvelles forces à la frontière ukrainienne», a déclaré le conseiller pour la sécurité nationale de Joe Biden, Jake Sullivan. Cette invasion peut «intervenir à tout moment», y compris avant la fin des Jeux olympiques de Pékin prévue le 20 février, a-t-il ajouté devant la presse.

Le Pentagone a annoncé vendredi soir que le secrétaire à la Défense Lloyd Austin s’était entretenu avec les ministres de la Défense polonais, allemand, canadien, français, roumain et italien.

Les États-Unis ont ordonné le retrait des 160 soldats américains qui entraînaient les forces ukrainiennes pour les "repositionner ailleurs en Europe", a annoncé samedi le porte-parole du Pentagone, John Kirby.

"Ce repositionnement ne constitue pas un changement dans notre détermination à soutenir les forces ukrainiennes, mais offrira une certaine souplesse pour rassurer nos alliés et empêcher toute agression", a ajouté John Kirby.

Washington prédit une invasion russe en Ukraine dans les prochains jours, et la Russie dénonce des "provocations" américaines. C'est dans ce contexte que Vladimir Poutine doit s'entretenir par téléphone, samedi, avec Joe Biden et Emmanuel Macron.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a également publié vendredi soir un communiqué exhortant les citoyens britanniques à quitter immédiatement l'Ukraine.

Selon l'IRNA, citant Sky News, le ministère a publié un nouveau guide de voyage et sous forme de recommandations aux citoyens britanniques pour se rendre en Ukraine.

Suite à l'escalade sans précédent des tensions sur l'Ukraine, des sources bien informées ont annoncé le début du retrait des diplomates russes d'Ukraine.

Selon l’IRNA, citant l’agence russe RIA Novosti , un responsable bien informé qui a requis l’anonymat déclaré samedi : « Les personnel des représentations diplomatiques russes en Ukraine ont commencé à quitter le pays ».

Les médias russes ont rapporté que le personnel des missions diplomatiques et des consulats russes en Ukraine retournait en Russie.

La Russie s'oppose fermement à une éventuelle expansion de l'OTAN et veut avoir la garantie que l'Ukraine ne rejoindra jamais l'OTAN. L'Ukraine refuse catégoriquement d'abandonner son projet d'adhésion à l'OTAN et toute autre « garantie sécuritaire » réclamée par la Russie.

La Russie masse depuis fin 2021 des dizaines de milliers de soldats aux frontières ukrainiennes, faisant craindre une attaque d'ampleur. Les Etats-Unis ont notamment évoqué à plusieurs reprises une menace d'invasion imminente. La Russie dément quant à elle tout projet d'invasion, mais réclame des garanties pour sa sécurité, dont la promesse que l'Ukraine n'entrera jamais dans l'Otan. Cette demande a été formellement rejetée par les Occidentaux qui plaident pour le dialogue. Malgré le ballet diplomatique, l'hyptohèse d'une invasion se renforce.