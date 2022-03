Le cinéma iranien participe au Festival de Berlin avec 24 films

Ce festival se tient virtuellement pour la deuxième année consécutive.

La 72e édition du festival se tiendra du 10 au 20 février.

Chaque année, le cinéma iranien participe à des événements cinématographiques prestigieux, tels que l'EFM, dans le but de promouvoir et de distribuer des films iraniens, de communiquer et de collaborer avec d'importants festivals de cinéma, de trouver des opportunités potentielles de coproduction, d'élargir la coopération internationale, etc.

La première édition hybride de l'European Film Market s'est tenue en mars 2021 et la 71e édition du Festival international du film de la Berlinale s'est tenue physiquement du 9 au 20 juin à Berlin.