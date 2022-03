Cinéma iranien : « La situation où se trouve Mahdi » devient le meilleur film du 40e Festival de Fajr

Téhéran - IRNA - Le 40e Festival du film de Fajr se clôture. « La situation où se trouve Mahdi » est devenu le meilleur film et malgré la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid19, tous les acteurs et organisateurs de l’événement culturel, l'ont considéré comme une étape positive et source de fierté.

Selon le correspondant de l’IRNA, la cérémonie de clôture du 40e Festival du film de Fajr s'est tenue vendredi soir 11 février à la Tour Milad de Téhéran. La cérémonie s'est déroulée en présence de Mohammad Mahdi Esmaili, ministre de la Culture et de l'Orientation islamique, Mohammad Khazaï , Directeur de l'Organisation du cinéma, et d'un groupe d'artistes et d'acteurs. La 40e édition de l'événement cinématographique a débuté le 1er février et a projeté des longs et courts métrages ainsi que des documentaires pendant 10 jours Les sacres du réalisateur Reza Mir Karimi pour le film de « Veilleur de la nuit », du producteur Habibollah Vaali Nejad pour le film « La situation où se trouve Mahdi » ont clôturé cette 40e édition du Festival de Fajr. De grands films, des moments forts et émouvants mais aussi des fous rires, ont marqué le retour du cinéma iranien sur la croisette, après l'annulation l’année dernière en raison du covid. Le Prix d'interprétation masculine est décerné à l'acteur bien expérimenté Amin Hayayï, avec le film « Dernière neige » et Tannaz Tabatabaï devient la meilleur actrice du Festival pour son rôle dans « Sans Roya ». Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench