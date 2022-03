Réunion de la délégation iranienne en Corée du Sud : «un test de la volonté de Séoul » de résoudre les problèmes

Selon l'IRNA mercredi, Saïd Khatibzadeh, en réponse à la question d'un journaliste sur certaines informations des médias concernant la visite d'une délégation de la République islamique d'Iran en Corée du Sud, a déclaré : « La délégation d'experts de la République islamique d'Iran composée des experts pétroliers et bancaires ont eu des cette semaine à Séoul des entretiens avec des entreprises et des responsables coréens pour discuter de la possibilité de revendre des condensats de pétrole et de gaz à la Corée du Sud. »

La visite, qui vise à développer une relation équilibrée avec les pays asiatiques, a eu lieu après une rencontre entre les vice-ministres des Affaires étrangères des deux pays à Vienne.

Le diplomate a ajouté : « La partie iranienne a profité de cette occasion, en faisant des consultations avec les autorités coréennes, pour lever la restriction illégale sur les ressources en devises étrangères iraniennes bloquées par en Corée du Sud.

