Iran : un essor de 23% dans la production de lingots d’aluminium

Au cours de cette durée de 11 mois, les producteurs iraniens de lingots d'aluminium ont pu atteindre un rendement de 453 436 tonnes avec une croissance de 23 % par rapport à l’année dernière.

D’après le même rapport du ministère iranien de l’Industrie, de la Mine, du Commerce, dans le domaine de l’industrie de l’acier, plus de 29 millions 765 mille 707 tonnes de lingots d'acier et de produits sidérurgiques ont été produits.

Au cours des 10 premiers mois de cette année, 42 millions 835 mille 30 tonnes de concentré de fer (croissance de 3%) et 42 millions 950 mille 856 tonnes de pellets (croissance de 11%) ont été produites dans le pays.

De plus, durant cette période, 44 023 927 tonnes de fer éponge ont été produites dans le pays.

Dans le secteur du cuivre, nous avons également constaté des performances positives des entreprises, de sorte qu'un million et 21 mille et 457 tonnes de concentré de cuivre (croissance de 2%), 239 mille et 42 tonnes de cathode de cuivre (croissance de 3%) et 293 mille et 559 tonnes d'anode en cuivre (sans changement par rapport à la même période en 1399).