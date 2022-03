Cinéma iranien : le court métrage « Petite pause » nominé pour un autre prix international

Selon le correspondant culturel d'IRNA, Navid Nikkhah Azad, le court métrage Zang-e Tafrih (Petite pause), a été nominé pour le meilleur réalisateur et le meilleur drame de fiction aux American Griffix Film Awards lors de sa 87e apparition internationale. Cet événement saisonnie) annoncera le premier mars ses gagnants.

Les Griffix Film Awards sont un événement cinématographique qui a lieu une fois tous les trois mois et présente ses lauréats dans différentes catégories.

Le court métrage appelé aussi « The Recess » a déjà participé à 87 festivals internationaux, y compris des festivals primés aux Oscars, FIAPF et Goya Awards, et a déjà remporté 11 prix internationaux.

