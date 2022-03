Chiffres clés et évolution de la COVID-19 en Iran

Téhéran (IRNA)-Au cours des dernières 24 heures (entre samedi et dimanche 20 février), avec l’augmentation du cas de Covid-19 liée au variant Omicron, et le non-respect des gestes barrières et des règles sanitaires, près de 242 personnes ont perdu la vie en Iran à cause du virus pandémique.

Selon l'IRNA, citant le service de la presse du ministère de la Santé, le nombre total de vaccins injectés en Iran a atteint 139.467.54 doses. Au cours des dernières 24 heures, 16 967 nouveaux cas ont été recensés dont 2 315 ont été hospitalisés. Au total, le nombre de victimes du Covid en Iran a atteint 135 040 depuis le début de l'épidémie mortelle. Jusqu'à présent, 62 151 678 personnes ont reçu la première dose et 55 100 697 autres la deuxième dose. 22 214 679 Iraniens ont reçu la troisième dose du vaccin anti-Covid. Au total, 139 467 054 personnes ont été vaccinées en Iran.