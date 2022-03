Lutte : 7 médailles de toutes les couleurs remportées par les représentants iraniens en Bulgarie

Du 17 au 20 février 2022, s’est tenue le Tournoi international de Bulgarie « Dan Kolov »

Sur cette base, l'équipe iranienne a remporté en lutte gréco-romaine une médaille d'or en lutte par Saïd Esmaili et Meysam Delkhani dans les poids respectivement de 60 et 63 kg. Alireza Abdoli et Alireza Mohammadi ont remporté les médailles de bronze en 72 et 82 kg.

Aussi, les représentants de notre pays en lutte libre ont remporté des médailles d'argent au poids de 97 kg par Meysam Abdi et des médailles de bronze en 79 et 125 kg respectivement par Mostafa Ghiyassi et Yadollah Mohebbi

