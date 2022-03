Khatibzadeh : l’Iran attend les décisions de l'Europe et des États-Unis

Selon le correspondant de politique étrangère de l'IRNA, Saeid Khatibzadeh, lors de sa conférence de presse hebdomadaire, en réponse à une question sur la levée des sanctions non nucléaires dans les pourparlers de Vienne, a déclaré : « Ce qui est certain, c'est que dans le cadre des négociations, toutes les sanctions doivent être levées, quelles que soient leurs étiquettes. Ces sanctions sont incompatibles avec les engagements de l'autre partie et entravent le bénéfice économique que l’Iran doit tirer du JCPOA ; Cela a été l'un de nos principes et a été suivi à ce jour. »

« Les pourparlers ont fait des progrès significatifs ; Bien sûr, la portée et le nombre de sujets de désaccord ont été sérieusement réduits. Mais les problèmes qui subsistent sont les problèmes les plus difficiles, les plus importants et les plus graves qui doivent être résolus. », a noté le porte-parole de la diplomatie iranienne.

« Si l'autre côté pense que nous franchissons nos lignes rouges à propos des intérêts du peuple pour parvenir à un accord pour une raison quelconque, [ils doivent savoir que] nous ne ferons jamais de compromis avec les droits du grand peuple d'Iran. », a ajouté Khatibzadeh.

« Nous attendons toujours les décisions que l'Europe et les États-Unis doivent prendre, et nous n'avons pas encore vu cette volonté en eux. », a annoncé le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.