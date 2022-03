Téhéran appelle à élargir les relations bilatérales étroites avec l'Arménie

«Grâce aux efforts mutuels et à la réalisation de plans de coopération entre les deux pays dans divers domaines, nous verrons une plus grande expansion et un renforcement des relations entre les deux nations et le renforcement de la stabilité et de la sécurité au niveau régional », a écrit Amir-Abdollahian dans un message à son homologue arménien Ararat Mirzoyan dimanche.

«La République islamique d'Iran, fondée sur la volonté de la grande nation iranienne et s'appuyant sur des valeurs islamiques transcendantes, a toujours essayé de développer des relations avec tous les pays du monde, en particulier les pays voisins, sur la base de principes», a-t-il ajouté dans son message au message que Mirzoyan lui a envoyé récemment à l'occasion du 43e anniversaire de la révolution islamique en Iran.

Le ministre des Affaires étrangères a en outre appelé à élargir les relations bilatérales étroites avec l'Arménie voisine sur la base de liens historiques et civilisationnels de longue date et d'intérêts partagés.