Insémination artificiellee: le savoir-faire technique pour la production d'aiguille, désormais local en Iran

Selon l’IRNA depuis les Relations publiques de l'Université de Téhéran, Meysam Haraïni, PDG de la société « Idehvarzan Farda » basée sur le savoir, a présenté lundi ses nouveaux produits et a déclaré :

« Aujourd'hui, grâce aux efforts d'experts iraniens, tous les processus de production d'aiguilles d'insémination artificielle dans le pays sont localisés par des experts dans ce domaine et sont produits à l’intérieur même de l’Iran avec les appareils et équipements les meilleurs et les plus récents. »

Il a souligné : « La production de ces produits est une réponse aux préoccupations des experts dans ce domaine et réduit également les coûts des patients. »

