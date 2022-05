Les hauts responsables de l'Iran et de la Chine ont une volonté sérieuse de promouvoir des liens stratégiques à long terme (Raïssi)

Lors d'une réunion avec le général Wei Fenghe, ministre de la Défense de la République populaire de Chine, mercredi à Téhéran, le président Raïssi a souligné que les développements régionaux et mondiaux montrent plus que jamais la valeur de la coopération stratégique Iran-Chine.

«L’unilatéralisme et hégémonie visant à contrôler les pays et à empêcher la formation d'une croissance économique durable dans le monde, et la confrontation avec l'unilatéralisme et l'établissement de la stabilité et de l'ordre ne sont possibles que grâce à la coopération de puissances indépendantes et partageant les mêmes idées », a souligné Raïssi.

Se félicitant qu'il existe des motifs propices à de gros investissements en Iran, le président a déclaré que les capacités uniques de l'Iran dans le domaine du transport interrégional, les capacités de l'Iran à assurer la sécurité de divers types d'énergie, ainsi que la coopération régionale en matière d'infrastructures étaient des motifs sérieux de coopération et d'investissement.

Se référant au retrait unilatéral des États-Unis du Plan d'action global conjoint (JCPOA), le président iranien a déclaré les Américains voulaient mettre la pression la plus intense sur l'Iran en violant le JCPOA, mais aujourd'hui ils admettent officiellement qu'ils ont lamentablement échoué à exercer une pression maximale contre l'Iran.

La nation iranienne a montré que ses droits et revendications idéaux peuvent être atteints par la résistance et la persévérance, se félicite le président.

Le général Wei Fenghe, ministre de la Défense de la République populaire de Chine, a transmis les chaleureuses salutations du président de son pays à l'ayatollah Raïssi et a déclaré que le renforcement des relations entre l'Iran et la Chine était toujours un facteur de sécurité pour la région et le monde, en particulier dans la crise et les troubles actuels.

Tout en soulignant que l'unilatéralisme entrave la croissance économique durable du monde, le général Wei Fenghe a assuré que l'Iran et la Chine pourront coopérer l'un avec l'autre sur tous les problèmes mondiaux et contribuer au développement de la paix dans le monde.

