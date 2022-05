Le ministre chinois de la Défense se rendra demain à Téhéran

Selon l'IRNA, le ministre de la défense de la République populaire de Chine, le général Wei Fenghe, se rendra à Téhéran demain (mercredi 27 avril) à la tête d'une délégation militaire de haut niveau, pour rencontrer le général de brigade Ashtibani, ministre de la Défense et de la Logistique des Forces armées de la République islamique d’Iran.

Le ministre chinois de la Défense va rencontrer de hauts responsables iraniens pour discuter des derniers développements internationaux et régionaux et des moyens d'améliorer le niveau d'interaction des forces armées, les relations bilatérales et les questions d'intérêt mutuel.

