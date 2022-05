Le ministre chinois de la Défense est arrivé à Téhéran

Selon le Département de la défense de l'IRNA, le général Wei Fenghe, ministre de la Défense de la République populaire de Chine, est arrivé à Téhéran pour s'entretenir avec le général de brigade Amir Ashtiani, ministre iranien de la Défense.

Le ministre chinois de la Défense doit rencontrer de hauts responsables des Forces armées de la République islamique d'Iran, pour discuter des derniers développements internationaux et régionaux et des moyens d'améliorer le niveau d'interaction des forces armées de deux pays, les relations bilatérales et les questions d'intérêt mutuel.