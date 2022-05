COVID19: le bilan quotidien des décès est tombé à 14

Selon les chiffres publiés vendredi par le ministère iranien de la Santé, le nombre total de décès dus au COVID-19 dans le pays a atteint 141 072, la pandémie ayant coûté la vie à 14 patients au cours des dernières 24 heures.

Au cours des dernières 24 heures, 719 nouveaux cas d'infection au COVID-19 ont été signalés, dont 135 hospitalisés, a ajouté le ministère. Plus de 6,98 millions de personnes se sont rétablies ou sont sorties de l'hôpital sur un total de 7 221 000 personnes qui ont contracté la maladie.

En Iran, plus de 64,32 millions de personnes ont reçu la première dose du vaccin contre le coronavirus, plus de 57,53 millions ont reçu la deuxième dose et plus de 27,01 millions ont reçu les rappels.

