Covid-19 : le nombre de cas et de décès a diminué dans 23 provinces de l’Iran

Selon les chiffres hebdomadaires fournis par le ministère iranien de la Santé, depuis les quatre dernières semaines (à partir du 21 mars 2022), et alors que l’épidémie du Covid 19 entre dans son 114 e semaine en Iran, quatre provinces du pays à savoir, Ilam, Semnan, Kohgiluyeh et Boyer-Ahmad et Boushehr, ont passé la semaine dernière sans décès lié au Covid.

Aussi, ces dernières semaines, nous avons assisté à une augmentation du nombre des hospitalisations liées au Coronavirus dans l’une des provinces du pays, à savoir Semnan.

Selon la source, au cours de la 113e semaine de l'épidémie dans le pays, le nombre des cas testés positifs était de 12 110 dont 2 090 ont été hospitalisés. 204 nouveaux décès sont à déplorer.

Dans la province de Téhéran, le nombre de cas positifs identifiés la semaine dernière était de 774, le nombre de nouvelles hospitalisations était de 414 et le nombre de nouveaux décès était de 51. Ce qui montre une nette baisse d'hospitalisations et de décès dans la capitale.

Selon les dernières mises à jour, le nombre de villes à statut rouge dans le pays est passé de 55 à 2 villes et le nombre de villes orange est passé de 84 à 48.

En outre, le nombre de villes jaune est passé de 274 à 323 et le nombre de villes bleues est passé de 35 à 75.

Depuis les 27 dernières heures, 18 541 doses de vaccin anti-Covid ont été injectées dans le pays. Jusqu'à présent, 64 257 430 personnes ont reçu la première dose, 57 449 467 personnes une deuxième dose et 26 883 926 la troisième dose de rappel. Le nombre total de vaccins injectées en Iran atteint désormais 148 millions 590 mille 823 doses.

Toujours selon les Relations publiques du ministère de la Santé et de l'Éducation médicale, au cours des dernières 24 heures, 22 patients torchés par le Covid ont perdu la vie et le nombre total de décès du à la maladie pandémique a atteint 140 962 personnes chez nous.

Depuis hier samedi et aujourd’hui dimanche 23 avril, selon les critères diagnostiques définitifs, 608 nouveaux patients liés au Covid ont été recensés dans le pays dont 140 ont été hospitalisés.

