Les Palestiniens exécutent la prière du dernier vendredi du Ramadan à la mosquée Al-Aqsa

160 000 fidèles palestiniens ont effectué la dernière prière du vendredi du mois sacré du Ramadan à la mosquée Al-Aqsa malgré les restrictions israéliennes.

Selon le Département du Waqf islamique (Dotations religieuses) à Jérusalem, dès les premières heures du vendredi matin, des milliers de Palestiniens, avec les drapeaux et les bannières aux couleurs de la Palestine, et en scandant «Allahu Akbar» ou «Dieu est grand» ont commencé à arriver à la mosquée, qui est le troisième lieu saint de l'islam, depuis les frontières d'Israël de 1948 et la Cisjordanie occupée.

Le département a déclaré que les prières avaient eu lieu alors que les forces de sécurité israéliennes se déployaient en force aux portes de la mosquée.

Des tireurs d'élite israéliens ont pris position dans les bâtiments environnants, tandis que des drones survolaient.

