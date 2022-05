Le tout nouveau missile balistique iranien exposé lors de la marche de la Journée Qods

Ce missile 100% iranien baptisé « Khyber Shekan » est d'une portée de 1450 km et est le missile balistique tactique le plus longue portée au monde.

Le dernier vendredi du mois sacré du Ramadan a été baptisé à l’initiative de l’architecte de la République islamique d’Iran, le défunt imam Khomeiny (Que se demeure soit au Paradis) « La Journée mondiale de Qods » afin que l'oppression dont est victime le peuple palestinien ne soit pas oublié. L'événement se déroule parallèlement dans plus de 90 pays avec la participation des esprits libres du monde entier.

Des organisations, des institutions, des personnalités juridiques et réelles ont appelé les gens à assister à cette glorieuse marche ces derniers jours.

La question de la libération de la Palestine et la restauration des droits légitimes et bafoués des Palestiniens seront mondialement scandés et réclamés, dans les célébrations de cette Journée internationale dédiée à la cause palestinienne à l’initiative du défunt fondateur de la République islamique d’Iran, Imam Khomeiny (Que sa demeure soit au Paradis).

Le précieux héritage de l'imam Khomeiny avait également pour objectif de rappeler la nécessité de l'unité entre les musulmans et celle de leur action collective en vue de soutenir les Palestiniens dans leur lutte contre ceux qui ont illégalement occupé leur patrie mais aussi la noble Qods où se trouve la mosquée d'al-Aqsa, première qibla et troisième lieu saint de l'islam, après La Mecque et Médine .

