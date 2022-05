Marche de la Journée mondiale de Qods en Irak

Selon des images publiées par les médias irakiens, les participants à cette marche portaient en main des photos de l'imam Khomeiny, père-fondateur de la République islamique d'Iran, du Guide suprême de la Révolution islamique, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenie, de l’éminente source d’imitation chiite irakienne le grand ayatollah Sistani, du général martyr Qassem Soleimani et de son compagnon de lutte anti-terroriste Abou Mahdi al-Mohandes. .

Parallèlement, les habitants de la province d'al-Diwaniyah de l’Irak sont descendus dans la rue pour célébrer la Journée mondiale de Qods en guise du soutien à la cause palestinienne.

La question de la libération de la Palestine et la restauration des droits légitimes et bafoués des Palestiniens seront mondialement scandés et réclamés, dans les célébrations de cette Journée internationale dédiée à la cause palestinienne à l’initiative du défunt fondateur de la République islamique d’Iran, Imam Khomeiny (Que sa demeure soit au Paradis).

Le précieux héritage du défunt Imam Khomeiny, père fondateur de la République islamique d’Iran (Que sa demeure soit au Paradis), à savoir la nomination du dernier vendredi du mois de Ramadan, « Journée mondiale de Qods » avait pour objectif de rappeler la nécessité de l'unité entre les musulmans et celle de leur action collective en vue de soutenir les Palestiniens dans leur lutte contre ceux qui ont illégalement occupé leur patrie mais aussi la noble Qods.

