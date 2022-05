Amélioration de la capacité de régénération des oiseaux d'ornement avec un produit technologique iranien

Les oiseaux dit « d'ornement » sont des volatiles domestiqués et apprivoisés par l'Homme depuis plusieurs siècles. Les plus connus sont évidemment les canaris, les perruches, les perroquets, les gris du Gabon.

L'élevage d'oiseaux d'ornement est très demandé par les gens en raison de ses avantages tels que la génération de revenus satisfaisantes, un bon marché de l'offre et de la demande et sa facilité par rapport à l'élevage d'autres volailles sans oublier un faible besoin de capital et d'équipement.

Ces entreprises ont bien pu ouvrir la voie à l'émergence d'opportunités d'emplois lucratifs et rapidement rémunérés dans le pays, de sorte qu'aujourd'hui, les personnes qui travaillent dans ce domaine peuvent gagner des milliards de revenus mensuels.

S'agissant toujours de cette industrie, l'alimentation et l'élevage des oiseaux revêtent une importance particulière. À cet égard, pour répondre à ce besoin dans le pays et dans le monde, l'un des ingénieurs iranien en sciences animales a pu, suite à des années de recherche, trouver une première formulation alimentaire pour volaille d'ornement et le breveter.

"Faire des algorithmes pour la nourriture des oiseaux d'ornement est l'une des tâches de recherche les plus complexes et les plus difficiles jamais réalisées dans le monde", a-t-il ajouté avant d'indiquer:

" En conséquence, j'ai réussi à faire breveter ce produit grâce aux évaluations faites au Parc scientifique et technologique de l'Université de Téhéran au sein de l'Organisation des brevets et de la propriété intellectuelle, et en parallèle, je suis devenu membre de la Fédération mondiale des inventeurs", s'est-il félicité.

