Le secrétaire d'État norvégien rencontre le Vice-ministre iranien des A.E à Téhéran

Le secrétaire d'État du ministère norvégien des Affaires étrangères (vice-ministre des Affaires étrangères), Henrik Thune, en visite à Téhéran, a rencontré dimanche le Vice-ministre iranien des Affaires étrangères pour les affaires politiques, Ali Baqeri Kani.

Plus tôt dans la journée, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, s'est entretenu avec Henrik Thune, sur les relations bilatérales, ainsi que sur plusieurs questions régionales et internationales.

Amir-Abdollahian a décrit la longue histoire des relations politiques entre l'Iran et la Norvège comme un soutien important pour les relations entre les deux pays, soulignant la nécessité d'élargir les relations politiques, commerciales et parlementaires entre l'Iran et la Norvège.

