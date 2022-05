Raïssi appelle les pays islamiques à faire des efforts collectifs pour contrer les attaques du régime sioniste contre les Palestiniens

Lors d’un entretien au téléphone avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, le président Raïssi l'a félicité ainsi que le peuple ami et voisin de Turquie à l'occasion de l'Aïd al-Fitr, en disant : "«e demande au Tout-Puissant le meilleur pour toute la communauté islamique».

Le président a souligné que la politique de la République islamique d'Iran est de promouvoir de manière significative des relations globales avec les pays de la région, en particulier la Turquie.

Décrivant les événements récents en Palestine comme inacceptables, Raïssi a déclaré : «Nous devons faire tout notre possible pour arrêter les attaques inhumaines du régime sioniste contre le peuple palestinien, avec les efforts des pays islamiques et l'utilisation de diverses capacités internationales».

Au cours de cette conversation téléphonique, le président turc Recep Tayyip Erdogan a félicité le président et le peuple iranien à l'occasion de l'Aïd al-Fitr, et a espéré que cet Aïd sera une source de santé, de prospérité et de bonheur pour tout le monde de l'Islam.

Exprimant son intérêt à se rendre à Téhéran, le président turc a déclaré : « La Turquie souhaite discuter des développements régionaux et internationaux, ainsi que de la coordination pour faire progresser les relations bilatérales et internationales, en particulier l'augmentation du commerce avec la République islamique d'Iran ».

