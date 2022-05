200 000 Palestiniens ont célébré l'Aïd el-Fitr par les prières collectives à la mosquée Al-Aqsa

Les musulmans de plus d'une douzaine de pays islamiques célèbrent l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de jeûne du Ramadan.

Des milliers de Palestiniens ont marqué ce lundi, l'Aïd par des prières collectives à la mosquée al-Aqsa, après des semaines de répression sanglante par l'armée israélienne à al-Qods.

Selon l'IRNA, le Bureau des donations et des Affaires islamiques de la mosquée d’Al-Aqsa à Qods-Est occupée, a annoncé qu'environ 200 000 fidèles palestiniens jeûnants ont accompli la prière de l'Aïd el-Fitr à la mosquée Al-Aqsa après l'Iftar (la rupture de leur jeûne).

La chaîne libanaise Al-Manar a rapporté que la partie ancienne de la ville occupée de Qods était ce lundi matin le théâtre de la participation d’une immense foule de Palestiniens, parmi lesquels hommes, femmes et enfants, assistant aux prières de la fête de Fitr aux premières heures de la matinée pour célébrer la fin du mois béni du Ramadan.

Les Palestiniens ont également accompli des prières pour l’âme de leurs martyrs, par contumace, après les prières de l'Aïd el-Fitr, avant de manifester au Dôme du Rocher.

Les fidèles palestiniens portaient en main les drapeaux palestinienx et scandaient : « Il n’y a de dieu qu’Allah » et « Notre sang est pour toi ô Al-Aqsa ».

La grande fête a également été marquée par des prières communes ailleurs notamment en Turquie, au Yémen, dans les pays de l’Afrique du Nord et dans la plupart des pays arabes du golfe Persique.

Les musulmans suivent un calendrier lunaire et la différence d'observation de la lune peut amener les communautés à marquer l'occasion à des jours différents. Lundi, des dizaines de milliers de fidèles se sont également rassemblés pour des prières collectives dans la capitale indonésienne, Jakarta, après l'ouverture de la principale mosquée de la ville au rituel pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus. Plusieurs pays, dont l'Afghanistan et le Mali, ont marqué l'Aïd dimanche. Les musulmans de la France célèbrent ce lundi la fête.

Les musulmans d'autres pays islamiques, dont l'Iran et l'Irak, devraient célébrer l'occasion demain mardi.

