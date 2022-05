Lance-roquettes iranien Missagh, chasseur efficace de cibles aériennes et des blindés

L'utilisation intensive des drones, l'intelligence artificielle, la fin de l'hégémonie des chars et l'impossibilité d'utiliser aisément des avions de chasse, la grande vulnérabilité des navires, l'impossibilité de créer efficacement une zone d'exclusion aérienne, l'efficacité stratégique des missiles à courte portée et à longue portée, surtout, la capacité des lance-roquettes individuels contre les unités blindées, les chars, des hélicoptères et des cibles aériennes et même des chasseurs de quelques dizaines de millions de dollars.

Parmi les armes qui ont prouvé leur importance et leur efficacité dans de batailles, l’on peut notamment parler des lance-roquettes à usage individuel. Le Milan de fabrication française, le Stringer et le Javeline de fabrication américaine, et plus récemment « Piorun » de fabrication polonaise, ont joué un rôle majeur dans la modification de l'équation militaire en Ukraine.

La lance-roquettes Pierun (c'est-à-dire la foudre en polonais), s'est avérée si utile que même l'armée américaine en a commandé un certain nombre.

Lors du récent conflit en Palestine occupée, nous avons également vu que les combattants du Hamas à Gaza ont utilisé contre les avions de chasse du régime sioniste.

Ces considérations ont conduit les experts militaires iraniens à localiser les lance-roquettes et à les utiliser dans les forces terrestres de l'armée.

En ce qui concerne cette question, nous avons essayé d'analyser le lance-roquettes iranien "Missagh".

Le lance-roquettes est portable par une personne et est guidé par un système de tir intelligent et une tête chercheuse thermique.

Missagh 1

Le lance-roquettes Misagh-1 est une arme sol-air iranien portable par une personne doté d’un système de guidage infrarouge. Les spécifications de ce système de défense sont : portée minimale de 500 mètres et portée maximale de cinq mille mètres. La longueur du missile de ce système est de 1,4 mètre et il peut fonctionner à des températures allant de moins 40 à plus de 60 degrés.

La vitesse de la roquette de cette arme est supérieure à 600 mètres par seconde et son poids est proche de 11 kg et le poids total de la fusée avec le lanceur que l'on doit supporter est d'environ 17 kg.

Missagh 2

La lance-roquette Missagh-2 est également un missile sol-air à guidage infrarouge capable d'être transporté par des humains, et est la version améliorée de Missag-1.

Les caractéristiques :

Portée effective : 5 000 mètres

Hauteur maximale : 3 500 mètres

Vitesse maximale : environ 2,7 Mach (chaque Mach égale 1225.04 kph)

Le viseur infrarouge de type « tire et oublie »

Poids du missile : 11 kilos

Poids de l’ogive : 1,5 kilos

Missage - 3

La lance-roquette Missagh-3, qui a été dévoilée en 2016, est une version améliorée de Missagh 2 et a une portée de cinq kilomètres et une altitude de vol maximale de 3 500 mètres, et utilise une ogive d'un kilogramme d'explosif fortifié.

Ce qui distingue le Missagh 3 de ses deux versions précédentes, c'est l'utilisation d'un nouveau fusible laser dans le missile.

Les soldats iraniens pendant la guerre imposée (1980-1988) ont massivement utilisé les lance-roquettes RPG contre des unités blindées du régime baasiste. Les unités de bateaux à grande vitesse du CGRI aussi avaient recours aux mêmes armes pour détruire des hélicoptères américains dans le golfe Persique. Et donc les lance-roquettes iraniennes modernes vont jouer un rôle majeur dans l'augmentation de la capacité militaire des forces armées de la République islamique d’Iran.