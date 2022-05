C’est la partie américaine qui doit prendre des mesures dans le sens d'initiatives politiques (Téhéran)

Les ministres des Affaires étrangères iranien et irlandais, lors d’un entretien téléphonique, mardi, ont discuté des moyens de promouvoir les relations et les consultations bilatérales.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères Simon Coveney ma s'est dit préoccupé par les tensions internationales croissantes causées par la guerre en cours en Ukraine.

Coveney a salué les initiatives politiques de l'Iran au cours des pourparlers de Vienne et a souligné l'importance de parvenir à un bon accord qui réponde aux exigences de Téhéran et de toutes les parties aux négociations.

Le ministre irlandais a déclaré que son pays n'épargnerait aucun effort pour réduire les tensions internationales et aider l'Iran et le groupe de pays P4+1 à parvenir à un accord final.

Amir-Abdollahian a également souligné la crise en cours en Ukraine et a déclaré qu'il avait jusqu'à présent transmis les messages du ministre ukrainien des Affaires étrangères à son homologue russe à deux reprises. «Nous nous opposons à la guerre et au déplacement d'êtres humains en Ukraine, au Yémen, en Palestine, en Afghanistan et dans d'autres parties du monde et pensons que des solutions politiques doivent être trouvées pour parvenir à une paix et une sécurité durables», a ajouté le ministre iranien des Affaires étrangères.

Le haut diplomate iranien a souligné la visite de Coveney à Téhéran en février et a salué ses efforts «constructifs» pour aider à ouvrir la voie à un accord final entre l'Iran et les cinq parties restantes à l'accord de 2015, sur le nucléaire iranien. «Maintenant, c'est la partie américaine qui doit agir pour corriger le comportement illégal de [l'ancien président américain Donald] Trump par une approche réaliste et prendre des mesures dans le sens d'initiatives politiques», a déclaré Amir-Abdollahian.

«En plus des initiatives politiques, la République islamique d'Iran a démontré à plusieurs reprises dans la pratique la volonté nécessaire pour parvenir à un bon accord solide et durable au cours des négociations sur la levée des sanctions» à Vienne, a déclaré Amir-Abdollahian.

