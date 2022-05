Le Liban joue un rôle important dans le monde arabe (Amirabdollahian)

et son homologue libanais Abdallah Bouhabib ont discuté de la question palestinienne, des développements régionaux et internationaux et des relations bilatérales.

Amir-Abdollahian a condamné la dernière vague d'agressions israéliennes contre les fidèles palestiniens dans l'enceinte de la mosquée al-Aqsa dans la vieille ville d'al-Qods occupée et a appelé l'OCI à prendre des mesures urgentes contre de telles atrocités israéliennes.

Le ministre iranien a salué la résistance de la nation libanaise, de l'armée et du mouvement de résistance populaire du Hezbollah contre le régime israélien, soulignant que le Liban joue un rôle important dans le monde arabe.

Il a déclaré que le Liban se tenait en première ligne de la campagne de résistance anti-israélienne, louant la nation libanaise, le Hezbollah, et les forces armées du pays pour leur fermeté contre le régime occupant de Tel-Aviv.

Bouhabib, pour sa part, a fermement condamné les crimes israéliens dans la mosquée al-Aqsa et a appelé à l'unité du monde musulman en faveur de la Palestine et de la protection du site sacré

Amirabdollahian a ensuite exprimé l'espoir que les prochaines élections au Liban se dérouleraient avec succès, exprimant la volonté de l'Iran d'étendre ses liens dans tous les domaines avec le pays arabe.

