Les relations Irano-pakistanaises peuvent être « un modèle à suivre » pour les pays musulmans (AmirAbdollahian)

Selon l’IRNA mercredi 27 avril, le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Hossein Amir Abdullahian, lors d'une conversation téléphonique avec son nouveau homologue pakistanais, Balawal Bhutto Zardari (fils de Benazir), l'a félicité pour sa nomination au poste du très haut diplomate de la République islamique du Pakistan et a lui a souhaité le succès.

Amir Abdollahian a à cette occasion émis l’espoir de voir pendant le mandant de Balawal Bhutto Zardari l'expansion des relations entre les deux pays voisins.

Le Chef de la diplomatie iranienne a poursuivi : « La République islamique d'Iran et le Pakistan célèbrent cette année le 75e anniversaire de leurs relations bilatérales, et ces liens, qui reposent sur de vastes affinités culturelles, historiques et linguistiques peuvent devenir un modèle de relations à suivre pour les pays musulmans. »

« Nous avons diverses types de coopération à l'ordre du jour et nous cherchons fortement à améliorer les relations bilatérales dans toutes les dimensions », a-t-il précisé.

Le nouveau Ministre pakistanais des Affaires étrangères, M. Balawal Bhutto Zardari, a pour sa part remercié son homologue iranien pour ses sincères félicitations avant d’affirmer les bonnes relations du Pakistan avec l'Iran, « pays ami », et les points communs culturels et historiques entre les deux pays.

Il a également exprimé la détermination d'Islamabad à développer davantage les relations bilatérales avec Téhéran et a exprimé l'espoir que les relations économiques existantes entre les deux pays seraient encore élargies en relevant les obstacles.

Au terme de cette conversation téléphonique Amir Abdollahian a invité Bhutto à effectuer une visite en Ian.

Suivez-nous sur @Irnafrench Twitter