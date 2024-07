Présidentielle en Iran: une élection qui sera marquante pour le monde entier

Selon le correspondant de politique étrangère d'IRNA, les ambassades et consulats de la République islamique d'Iran dans différents pays du monde ont collecté, ce vendredi 5 juillet, les votes des compatriotes iraniens à l'étranger au moment même où se déroulait le deuxième tour des présidentielles en Iran.

Selon l’IRNA, la participation de la diaspora iranienne aux élections présidentielles a visiblement augmenté.

Réagissant aux campagnes iranophobes et d’intoxication contre le processus des élections présidentielles iranienne, depuis des pays et parties hostiles, basées à l’étranger, Téhéran a catégoriquement rejeté le vendredi 28 juin, et après l’annonce des résultats du premier tour, les allégations « inutiles et intrusives » d’un responsable de l’administration américaine concernant l’élection présidentielle en cours dans le pays.

La condamnation dans les termes vifs par le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, est intervenue après qu'Abram Paley, l'envoyé spécial adjoint pour l'Iran au département d'État américain, a accusé la République islamique dans un message sur son X de ne pas permettre le déroulement d’un scrutin « libre et équitable ».

Y réagissant, Kanaani a qualifié les allégations de « sans valeur » et d’ « interventionnistes » et a ajouté : « Le peuple iranien y répondra fermement par sa participation efficace et enthousiaste aux élections, tout comme par le passé.

Il a ajouté que le rôle réel et direct du peuple dans la détermination de son destin politique en République islamique d'Iran était un principe évident et avait toujours été prouvé dans la pratique.

Kanaani a également souligné que la solidité et l'équité des élections en Iran avaient été prouvées lors de précédents scrutins.

Le porte-parole a également indiqué que « les nations du monde ont vu les effets et les résultats de la soi-disant démocratie américaine aux États-Unis ainsi que dans d’autres parties du monde et elles en ont connu le goût amer.

Réagissant aux allégations, André Chamy, juriste et sociologue français a répondu, lors d’un entretien, à cette question : « quelle est l’importance des élections iraniennes » ?